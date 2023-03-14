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Глава WADA заявил, что РУСАДА не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий.
Глава WADA заявил, что РУСАДА не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий
  • РИА Новости

«РУСАДА остаётся лишённой статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит все условия восстановления. Я должен сказать, что вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остаётся очень слабой», — сообщил Банька на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне.

Исполком WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. В декабре 2020 года CAS встал на сторону WADA, которое подало иск к РУСАДА. В сентябре WADA провело аудиторскую проверку деятельности своих коллег из России, после чего было вынесено одно критическое замечание в части несоответствия законодательства РФ новому Кодексу WADA от 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Минспорте считают, что WADA может вернуть РУСАДА статус соответствия до конца года.

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