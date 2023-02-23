Узнать больше

В Минспорте считают, что WADA может вернуть РУСАДА статус соответствия до конца года

Короткая ссылка
Заместитель министра спорта Андрей Фёдоров рассказал об изменениях, зафиксированных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в работе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Представленный законопроект подготовлен во исполнение поручения председателя правительства РФ в целях противодействия допингу в спорте, его синхронизациями с положениями Всемирного антидопингового кодекса, который в соответствии с Международной конвенцией по борьбе с допингом в спорте является для всех основой по борьбе с допингом», — цитирует Фёдорова ТАСС.

22 февраля Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, наделяющий РУСАДА полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил вместо Минспорта. РУСАДА в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что ISU вслед за WADA подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить