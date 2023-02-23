В Минспорте считают, что WADA может вернуть РУСАДА статус соответствия до конца года

Заместитель министра спорта Андрей Фёдоров рассказал об изменениях, зафиксированных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в работе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Представленный законопроект подготовлен во исполнение поручения председателя правительства РФ в целях противодействия допингу в спорте, его синхронизациями с положениями Всемирного антидопингового кодекса, который в соответствии с Международной конвенцией по борьбе с допингом в спорте является для всех основой по борьбе с допингом», — цитирует Фёдорова ТАСС.

22 февраля Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, наделяющий РУСАДА полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил вместо Минспорта. РУСАДА в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что ISU вслед за WADA подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой.