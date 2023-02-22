ISU вслед за WADA подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА по делу Валиевой
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте организации.
21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.
13 января дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее Дмитрий Губерниев назвал план действий для оправдания Валиевой в CAS.