ISU вслед за WADA подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА по делу Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщается на сайте организации.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал план действий для оправдания Валиевой в CAS.