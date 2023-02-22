Губерниев назвал план действий для оправдания Валиевой в CAS

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и настаивает на дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года.

«Как CAS решит, так и будет. Нужно провести большую работу и бороться за спортсменов. Надо предоставить такие доказательства, чтобы никто и пикнуть не сумел. А разговоры, что нас везде зажимают и обижают, это в пользу бедных», — цитирует Губерниева РИА Новости.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Александр Жулин назвал несправедливыми действия WADA по отношению к Валиевой.