Жулин назвал несправедливыми действия WADA по отношению к Валиевой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и настаивает на дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года.

«Было понятно, что WADA подаст апелляцию в CAS. Конечно, требовать четыре года дисквалификации — это несправедливо. Сейчас всё, что они делают, несправедливо», — цитирует Жулина РИА Новости.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость, что WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.