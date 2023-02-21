Тарасова: ужасно несправедливые требования WADA отстранить Валиеву на четыре года

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и настаивает на дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года.

«Ужасно несправедливые требования WADA отстранить Камилу на четыре года. Когда это уже закончится? Как и сколько уже можно травить самую лучшую девочку в фигурном катании? Больные люди! Они знают, что она лучшая, и специально топят. Не могу влиять на эти процессы, но Камилу нужно сейчас всем поддерживать», — цитирует Тарасову Sport24.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.