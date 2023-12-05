Международные федерации попросили МОК допустить нейтральных атлетов из России до Олимпиады

Международные федерации обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) допустить российских нейтральных спортсменов до Олимпийских игр в Париже.

Напомним, что МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Ранее сообщалось, что МОК не будет менять квалификацию и число лицензий из-за российских спортсменов.