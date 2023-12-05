МОК не будет менять квалификацию и число лицензий из-за российских спортсменов
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Об этом сообщается на сайте МОК.
МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.
Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции.
Ранее ОКР запросил у МОК разъяснение по вопросу перехода трёх спортсменов.