ОКР запросил у МОК разъяснение по вопросу перехода трёх спортсменов
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«Мы за пояснение, на каком основании это было сделано. Олимпийская хартия должна быть для всех. Мы ждём, какие будут дальнейшие действия. Они открыли ящик Пандоры — этим можно, этим нельзя. Бред какой-то», — цитирует Плитухина ТАСС.
29 ноября без одобрения ОКР и стандартного трёхлетнего карантина МОК разрешил трём российским атлетам сменить спортивное гражданство.
Валерия Любимова (велоспорт) теперь будет выступать за сборную Франции, Михаил Яковлев (велоспорт) — за Израиль, Георгий Тибилов (борьба греко-римского стиля) — защищать флаг Сербии.
Ранее Светлана Журова раскритиковала решение МОК одобрить смену гражданства трём российским спортсменам.