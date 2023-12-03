ОКР запросил у МОК разъяснение по вопросу перехода трёх спортсменов

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин сообщил, что организация запросила официальные разъяснения от Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу смены спортивного гражданства тремя спортсменами.

«Мы за пояснение, на каком основании это было сделано. Олимпийская хартия должна быть для всех. Мы ждём, какие будут дальнейшие действия. Они открыли ящик Пандоры — этим можно, этим нельзя. Бред какой-то», — цитирует Плитухина ТАСС.

29 ноября без одобрения ОКР и стандартного трёхлетнего карантина МОК разрешил трём российским атлетам сменить спортивное гражданство.

Валерия Любимова (велоспорт) теперь будет выступать за сборную Франции, Михаил Яковлев (велоспорт) — за Израиль, Георгий Тибилов (борьба греко-римского стиля) — защищать флаг Сербии.

Ранее Светлана Журова раскритиковала решение МОК одобрить смену гражданства трём российским спортсменам.