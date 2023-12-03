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ОКР запросил у МОК разъяснение по вопросу перехода трёх спортсменов

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Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин сообщил, что организация запросила официальные разъяснения от Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу смены спортивного гражданства тремя спортсменами.
ОКР запросил у МОК разъяснение по вопросу перехода трёх спортсменов
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Мы за пояснение, на каком основании это было сделано. Олимпийская хартия должна быть для всех. Мы ждём, какие будут дальнейшие действия. Они открыли ящик Пандоры — этим можно, этим нельзя. Бред какой-то», — цитирует Плитухина ТАСС.

29 ноября без одобрения ОКР и стандартного трёхлетнего карантина МОК разрешил трём российским атлетам сменить спортивное гражданство. 

Валерия Любимова (велоспорт) теперь будет выступать за сборную Франции, Михаил Яковлев (велоспорт) — за Израиль, Георгий Тибилов (борьба греко-римского стиля) — защищать флаг Сербии.

Ранее Светлана Журова раскритиковала решение МОК одобрить смену гражданства трём российским спортсменам.

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