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Журова — о новом решении МОК по смене гражданства: очень плохой сигнал

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Депутат Госдумы Светлана Журова призвала раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) одобрить смену гражданства трем российским спортсменам.

«Сейчас мы понимаем, что есть определенное искушение для спортсменов: «Давайте, переходите. Не будем соблюдать карантин. Хотите — разъезжайтесь по всему миру». Вообще, сигнал очень плохой», — цитирует олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту «Матч ТВ».

По её словам, если бы не было «такой геополитической ситуации, как сейчас, МОК бы никогда так не поступил».

«Несколько лет назад это было бы просто невозможно», — добавила Журова.

МОК 29 ноября без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР) и стандартного трехлетнего карантина разрешил трем российским атлетам сменить спортивное гражданство.

Валерия Любимова (велоспорт) теперь будет выступать за сборную Франции, Михаил Яковлев (велоспорт) — за Израиль, Георгий Тибилов (борьба греко-римского стиля) — защищать флаг Сербии.

Ранее Станислав Поздняков назвал произволом решение МОК утвердить смену гражданства трёх россиян.

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