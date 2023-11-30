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Поздняков назвал произволом решение МОК утвердить смену гражданства трёх россиян

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить смену гражданства трёх российских спортсменов.
Поздняков назвал произволом решение МОК утвердить смену гражданства трёх россиян
  • Gettyimages.ru

«Подобного рода действия иначе как произволом и беззаконием назвать невозможно. После того, как на внешнем периметре прошли безо всяких последствий для МОК вопиющие нарушения Олимпийской хартии то понятно, что на «достигнутых успехах» некоторые коллеги из Лозанны останавливаться не собираются», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Напомним, что Валерия Любимова (велоспорт) теперь будет выступать за сборную Франции, Михаил Яковлев (велоспорт) — за Израиль, Георгий Тибилов (борьба греко-римского стиля) — защищать флаг Сербии.

Ранее Поздняков назвал вакханалией санкции в отношении российского спорта.

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