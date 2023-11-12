Поздняков назвал вакханалией санкции в отношении российского спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал санкции в отношении российского спорта вакханалией.

«К сожалению, мы сегодня видим, что политический нейтралитет используется фрагментарно. Безусловно, это вводит меня в некое состояние нестабильности, потому что те ценностные ориентиры, которые у нас всегда были в олимпийском движении, каким-то образом пересматриваются. Очень надеюсь, что эта вакханалия в ближайшее время закончится», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Ранее Поздняков заявил о задаче сохранить боеспособность сборной России после отмены санкций.