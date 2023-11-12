Поздняков: олимпийская команда должна быть боеспособной после отмены санкций

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о задаче сохранить боеспособность сборной России после отмены санкций.

«Подготовка резерва для нас — задача номер один, мы отдаём себе отчёт, что олимпийская команда, которая будет выступать без всяческих ограничений и выдуманных рекомендаций, должна быть боеспособной», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Умар Кремлёв высказался о руководстве МОК.