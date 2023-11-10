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Кремлёв: некоторым в руководстве МОК надо показать их место

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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о руководстве Международного олимпийского комитета (МОК).
Кремлёв: некоторым в руководстве МОК надо показать их место
  • РИА Новости

«Некоторые представители в руководстве МОК давно себя дискредитировали, к ним отсутствует доверие. Спортивному сообществу нужно показать их место. Есть проблема в связи с тем, что эти люди захватили власть в МОК и пытаются играть в свою грязную политику. Этим людям надо показать их место», — приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. 

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Шамиль Тарпищев высказал мнение касательно допуска российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже.

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