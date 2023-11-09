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Тарпищев заявил, что бессмысленно обсуждать участие россиян в Играх до января

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение касательно допуска российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже.
Тарпищев заявил, что бессмысленно обсуждать участие россиян в Играх до января
  • РИА Новости

«Мы это сами должны решить, надо ли играть или не надо, как сказал Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что всё будет известно на совещании МОК, которое будет во время проведения молодёжных игр в Южной Корее. Раньше января бессмысленно обсуждать это», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также комитет предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее Светлана Журова заявила, что МОК перекладывает ответственность за допуск России на CAS.

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