Журова считает, что МОК перекладывает ответственность за допуск России на CAS
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«У меня есть предположение: может быть, МОК хочет, чтобы суд принял решение о допуске? Ведь опровергнуть и опротестовать решение суда Украине и другим странам будет крайне сложно. И мне кажется, что МОК, будучи под давлением, хочет переложить ответственность за это решение на CAS», — цитирует Журову РИА Новости.
6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
ОКР не было прислано официальное приглашение для участия в Играх-2024.
Ранее Родионенко заявила, что в CAS будут тянуть время при рассмотрении апелляции ОКР.