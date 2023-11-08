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Журова считает, что МОК перекладывает ответственность за допуск России на CAS

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Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет перекладывать ответственность по допуску российских спортсменов на Спортивный арбитражный суд (CAS).
Журова считает, что МОК перекладывает ответственность за допуск России на CAS
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«У меня есть предположение: может быть, МОК хочет, чтобы суд принял решение о допуске? Ведь опровергнуть и опротестовать решение суда Украине и другим странам будет крайне сложно. И мне кажется, что МОК, будучи под давлением, хочет переложить ответственность за это решение на CAS», — цитирует Журову РИА Новости.

6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР. 

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

ОКР не было прислано официальное приглашение для участия в Играх-2024.

Ранее Родионенко заявила, что в CAS будут тянуть время при рассмотрении апелляции ОКР.

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