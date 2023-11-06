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Родионенко заявила, что в CAS будут тянуть время при рассмотрении апелляции ОКР

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко уверена, что Спортивный арбитражный суд (CAS) будет всё время затягивать принятие решения по апелляции Олимпийского комитета России (ОКР).
Родионенко заявила, что в CAS будут тянуть время при рассмотрении апелляции ОКР
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Они будут тянуть время, возможно, на полгода, а пройдёт Олимпиада — начнется всё сначала», — цитирует Родионенко ТАСС.

При этом, по её мнению, бороться с решением Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство ОКР не имеет никакого смысла.

«Конечно, мы пытаемся не смириться и что-то сделать, но мне кажется, это бесполезно. Там уже не скрывают, говоря, что спортсмены Израиля ни при чем, а спортсмены России виноваты», — добавила Родионенко.

6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР. 

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

ОКР не было прислано официальное приглашение для участия в Играх-2024.

Ранее Светлана Журова заявила, что МОК может быть выгодно удовлетворение апелляции ОКР в CAS.

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