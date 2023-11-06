Родионенко заявила, что в CAS будут тянуть время при рассмотрении апелляции ОКР

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко уверена, что Спортивный арбитражный суд (CAS) будет всё время затягивать принятие решения по апелляции Олимпийского комитета России (ОКР).

«Они будут тянуть время, возможно, на полгода, а пройдёт Олимпиада — начнется всё сначала», — цитирует Родионенко ТАСС.

При этом, по её мнению, бороться с решением Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство ОКР не имеет никакого смысла.

«Конечно, мы пытаемся не смириться и что-то сделать, но мне кажется, это бесполезно. Там уже не скрывают, говоря, что спортсмены Израиля ни при чем, а спортсмены России виноваты», — добавила Родионенко.

6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

ОКР не было прислано официальное приглашение для участия в Играх-2024.

Ранее Светлана Журова заявила, что МОК может быть выгодно удовлетворение апелляции ОКР в CAS.