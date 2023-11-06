Родионенко заявила, что в CAS будут тянуть время при рассмотрении апелляции ОКР
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«Они будут тянуть время, возможно, на полгода, а пройдёт Олимпиада — начнется всё сначала», — цитирует Родионенко ТАСС.
При этом, по её мнению, бороться с решением Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство ОКР не имеет никакого смысла.
«Конечно, мы пытаемся не смириться и что-то сделать, но мне кажется, это бесполезно. Там уже не скрывают, говоря, что спортсмены Израиля ни при чем, а спортсмены России виноваты», — добавила Родионенко.
6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
ОКР не было прислано официальное приглашение для участия в Играх-2024.
Ранее Светлана Журова заявила, что МОК может быть выгодно удовлетворение апелляции ОКР в CAS.