Журова считает, что МОК может быть выгодно удовлетворение апелляции ОКР в CAS

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о шансах на удовлетворение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Я считаю, что ОКР должен непременно использовать все возможные варианты для своего восстановления. Всем хорошо известно о понятии прецедентного права. Если судьи выносят два разных решения по очень похожим делам со схожими обстоятельствами, то к ним непременно начинают возникать вопросы. По этой причине они стараются быть последовательными», — сказала Журова RT.

Она предположила, что МОК надеется снять с себя ответственность за решения в отношении ОКР при удовлетворении CAS апелляции.

«У меня есть личное предположение, что МОК сейчас находится под определённым давлением со стороны других стран и Украины в частности. И удовлетворение судом апелляции ОКР даст организации возможность снять с себя ответственность в таком случае и сказать, что решение было принято CAS, а они не имеют к этому никакого отношения. Мне даже видится, что это будет выход из положения. У нас точно будут шансы на благоприятный исход, к тому же изменения в Олимпийской хартии тоже должны оказать своё влияние», — отметила депутат.

Ранее Журова заявила, что апелляция ОКР на решение МОК обратит внимание всего мира.