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Журова заявила, что апелляция ОКР на решение МОК обратит внимание всего мира

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала подачу апелляции Олимпийским комитетом России (ОКР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.
Журова заявила, что апелляция ОКР на решение МОК обратит внимание всего мира
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Конечно, кто-то сейчас может сказать, а зачем вообще ОКР вести дела с западными коллегами после очевидной демонстрации с их стороны двойных стандартов по отношению к России. Тем не менее, если не предпринимать никаких попыток в этом отношении, весь цивилизованный мир просто пропустит эту ситуацию мимо своих глаз. При этом даже сам МОК при ответе на вопрос о том, в чём же заключается отличие россиян от израильтян в таком случае, отвечает формулировкой: ну это же русские», — заявила она RT.

Ранее Журова назвала двойными стандартами разное отношение МОК к израильтянам и россиянам.

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