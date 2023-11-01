Журова назвала двойными стандартами разное отношение МОК к израильтянам и россиянам

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) касательно дискриминационного поведения в адрес спортсменов из Израиля.

«Это исключительно констатация факта двойных стандартов, мы говорим об этом всё время и уже очень давно. По отношению к Израилю они говорят, что спортсмены не виноваты. Это они говорят правильно, но в отношении российских спортсменов такого призыва не было. Это супердвойные стандарты», — цитирует Журову ТАСС.

МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

При этом Олимпийскому комитету России пока не прислали официальное приглашение для участия в Играх-2024.

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян.

Ранее в Госдуме усомнились в возможностях Франции обеспечить безопасность на Олимпиаде.