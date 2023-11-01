МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян
- РИА Новости
«Если имеют место случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, МОК будет работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр — 2020 в Токио», — приводит слова представителя МОК DPA.
7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Ранее УЕФА перенёс матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.