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МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян

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В Международном олимпийском комитете (МОК) примут решение касательно дискриминации соперника на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян
  • РИА Новости

«Если имеют место случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, МОК будет работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр — 2020 в Токио», — приводит слова представителя МОК DPA.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Ранее УЕФА перенёс матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.

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