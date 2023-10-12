УЕФА перенёс матч квалификации Евро‑2024 между сборными Израиля и Косова
- AP
- © Andreea Alexandru
Встреча должна была состояться 15 октября на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине.
Как сообщается на сайте УЕФА, новая дата игры будет объявлена позднее.
Напомним, что УЕФА также перенёс матч квалификации Евро‑2024 между израильской сборной и командой Швейцарии, запланированный на 12 октября в Израиле, на 15 ноября.
7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что финальный этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесён из Израиля в Португалию.