УЕФА перенёс матч квалификации Евро‑2024 между сборными Израиля и Косова

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.

Встреча должна была состояться 15 октября на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине.

Как сообщается на сайте УЕФА, новая дата игры будет объявлена позднее.

Напомним, что УЕФА также перенёс матч квалификации Евро‑2024 между израильской сборной и командой Швейцарии, запланированный на 12 октября в Израиле, на 15 ноября.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что финальный этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесён из Израиля в Португалию.