Этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесли из Израиля в Португалию

Финальный этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесён из Израиля.

Как сообщается на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), соревнования пройдут в городе Фуншал в Португалии со 2 по 3 декабря.

Напомним, что этап должен был состояться в израильском Эйлате с 1 по 2 декабря.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что два баскетболиста из академии «Хапоэля» из Тель-Авива, братья Йифтах и Йонатан Коцы, погибли во время нападения ХАМАС на территорию Израиля.