Два израильских баскетболиста погибли во время нападения ХАМАС

Два баскетболиста из академии «Хапоэля» из Тель-Авива, братья Йифтах и Йонатан Коцы, погибли во время нападения на территорию Израиля палестинского движения ХАМАС.

Как сообщается в аккаунте тель-авивского клуба в социальных сетях, баскетболисты были убиты в своём доме в кибуце Кфар-Аза вместе с отцом, матерью и сестрой.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Ранее сообщалось, что футболисту «Кирьят-Ям» Бену Биньямину, пострадавшему во время атаки на Израиль, ампутировали ногу.