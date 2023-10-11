Два израильских баскетболиста погибли во время нападения ХАМАС
Как сообщается в аккаунте тель-авивского клуба в социальных сетях, баскетболисты были убиты в своём доме в кибуце Кфар-Аза вместе с отцом, матерью и сестрой.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Ранее сообщалось, что футболисту «Кирьят-Ям» Бену Биньямину, пострадавшему во время атаки на Израиль, ампутировали ногу.