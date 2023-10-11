Узнать больше

Два израильских баскетболиста погибли во время нападения ХАМАС

Короткая ссылка
Два баскетболиста из академии «Хапоэля» из Тель-Авива, братья Йифтах и Йонатан Коцы, погибли во время нападения на территорию Израиля палестинского движения ХАМАС.

Как сообщается в аккаунте тель-авивского клуба в социальных сетях, баскетболисты были убиты в своём доме в кибуце Кфар-Аза вместе с отцом, матерью и сестрой.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Ранее сообщалось, что футболисту «Кирьят-Ям» Бену Биньямину, пострадавшему во время атаки на Израиль, ампутировали ногу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить