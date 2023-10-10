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Пострадавшему во время атаки на Израиль футболисту ампутировали ногу

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Защитник израильского клуба «Кирьят-Ям» Бен Биньямин больше не сможет играть в футбол.
Пострадавшему во время атаки на Израиль футболисту ампутировали ногу
  • Gettyimages.ru

28-летнему игроку ампутировали ногу после ранения, которое он получил в результате нападения движения ХАМАС на территорию Израиля, сообщает Ynet.

Биньямин с девушкой во время атаки находился на музыкальном фестивале электронной музыки недалеко от границы с сектором Газа.

Ранним утром 7 октября со стороны сектора Газа начался беспрецедентный по масштабу ракетный обстрел Израиля. Следом несколько групп боевиков проникли на территорию страны. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС.

Число пострадавших в конфликте израильтян превысило 2800 (около 1000 скончались). Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. 

Ранее в «Динамо» сообщили, что Эли Даса обеспокоен ситуацией в Израиле.



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