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В «Динамо» сообщили, что Даса обеспокоен ситуацией в Израиле

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Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин дал понять, что израильский защитник Эли Даса следит за сложной обстановкой у себя на родине.

«Эли Даса, безусловно, обеспокоен происходящим, потому что у него в Израиле семья. Но, со слов Эли, она в безопасности. Что касается коммуникаций с Федерацией футбола Израиля, то таковой не было», — цитирует Гафина ТАСС.

Ранним утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля. Следом несколько групп боевиков проникли на территорию страны. Уже несколько дней в разных точках государства периодически звучит сирена воздушной тревоги. В Израиле объявлено чрезвычайное положение.

Даса является капитаном сборной Израиля по футболу.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий «Хапоэля» Асулин погиб в Израиле.

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