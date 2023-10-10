Jerusalem Post: число пострадавших в конфликте израильтян превысило 2800
Число жителей Израиля, пострадавших в ходе эскалации конфликта с Палестиной, превысило 2800 человек.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает издание Jerusalem Post.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала сообщил о гибели ещё одного россиянина в Израиле в ходе эскалации конфликта.
Ещё четверо числятся пропавшими без вести.
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