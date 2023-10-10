Jerusalem Post: число пострадавших в конфликте израильтян превысило 2800

Число жителей Израиля, пострадавших в ходе эскалации конфликта с Палестиной, превысило 2800 человек.

Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала сообщил о гибели ещё одного россиянина в Израиле в ходе эскалации конфликта.

Ещё четверо числятся пропавшими без вести.