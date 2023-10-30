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В Госдуме усомнились в возможностях Франции обеспечить безопасность на Олимпиаде

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением о возможных проблемах Франции по организации безопасности на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на фоне нападения болельщиков «Марселя» на автобус «Лиона» перед матчем 10-го тура Лиги 1.
В Госдуме усомнились в возможностях Франции обеспечить безопасность на Олимпиаде
  • AP
  • © Lewis Joly

«Не знаю, как Франция справится с обеспечением безопасности на Олимпийских играх в 2024 году, если страна даже не в состоянии разобраться с футбольными болельщиками. Французы должны доказать Международному олимпийскому комитету (МОК) и всему миру, что они могут защитить спортсменов, да и всех планирующих приехать к ним людей в целом», — сказал Свищёв RT.

Депутат поддержал бывшего игрока «Пари Сен-Жермен» Жана-Мишеля Ларке в его опасениях, связанных с предстоящими Олимпийскими играми во Франции.

«Вы только представьте: бывшему футболисту такого известного клуба и проживающему в этой стране действительно страшно. О чём это говорит? Что может возникнуть на таком мероприятии, когда приедут люди разного цвета кожи и вероисповеданий? Ларке надо поддержать. МОК стоит внимательно проследить за происходящим во Франции», — сказал он.

Ранее в Госдуме призвали Францию поучиться у России обеспечению правопорядка на спортивных мероприятиях.

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