В Госдуме усомнились в возможностях Франции обеспечить безопасность на Олимпиаде
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«Не знаю, как Франция справится с обеспечением безопасности на Олимпийских играх в 2024 году, если страна даже не в состоянии разобраться с футбольными болельщиками. Французы должны доказать Международному олимпийскому комитету (МОК) и всему миру, что они могут защитить спортсменов, да и всех планирующих приехать к ним людей в целом», — сказал Свищёв RT.
Депутат поддержал бывшего игрока «Пари Сен-Жермен» Жана-Мишеля Ларке в его опасениях, связанных с предстоящими Олимпийскими играми во Франции.
«Вы только представьте: бывшему футболисту такого известного клуба и проживающему в этой стране действительно страшно. О чём это говорит? Что может возникнуть на таком мероприятии, когда приедут люди разного цвета кожи и вероисповеданий? Ларке надо поддержать. МОК стоит внимательно проследить за происходящим во Франции», — сказал он.
Ранее в Госдуме призвали Францию поучиться у России обеспечению правопорядка на спортивных мероприятиях.