В Госдуме призвали Францию поучиться у России обеспечению правопорядка на спортивных мероприятиях

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о возможных проблемах Франции по организации безопасности на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на фоне нападения болельщиков «Марселя» на автобус «Лиона» перед матчем десятого тура Лиги 1.

«Во Франции уже не впервые происходят подобные ситуации, которые касаются спорта внутри страны, но никаких выводов не делается, воз и ныне там. Действительно, французам стоит поучиться у России в вопросах обеспечения правопорядка.

Мы хорошо помним 2002 год, когда национальная команда уступила Японии в матче группового этапа чемпионата мира и какие тогда были погромы. Наша страна сделала определённые выводы, после чего никаких подобных серьёзных инцидентов не возникало», — заявил Свищёв RT.

Ранее сообщалось, что министр спорта Франции осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона».