В Госдуме призвали Францию поучиться у России обеспечению правопорядка на спортивных мероприятиях
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«Во Франции уже не впервые происходят подобные ситуации, которые касаются спорта внутри страны, но никаких выводов не делается, воз и ныне там. Действительно, французам стоит поучиться у России в вопросах обеспечения правопорядка.
Мы хорошо помним 2002 год, когда национальная команда уступила Японии в матче группового этапа чемпионата мира и какие тогда были погромы. Наша страна сделала определённые выводы, после чего никаких подобных серьёзных инцидентов не возникало», — заявил Свищёв RT.
Ранее сообщалось, что министр спорта Франции осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона».