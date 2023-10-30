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В Госдуме призвали Францию поучиться у России обеспечению правопорядка на спортивных мероприятиях

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о возможных проблемах Франции по организации безопасности на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на фоне нападения болельщиков «Марселя» на автобус «Лиона» перед матчем десятого тура Лиги 1.
В Госдуме призвали Францию поучиться у России обеспечению правопорядка на спортивных мероприятиях
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Во Франции уже не впервые происходят подобные ситуации, которые касаются спорта внутри страны, но никаких выводов не делается, воз и ныне там. Действительно, французам стоит поучиться у России в вопросах обеспечения правопорядка.

Мы хорошо помним 2002 год, когда национальная команда уступила Японии в матче группового этапа чемпионата мира и какие тогда были погромы. Наша страна сделала определённые выводы, после чего никаких подобных серьёзных инцидентов не возникало», — заявил Свищёв RT.

Ранее сообщалось, что министр спорта Франции осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона».

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