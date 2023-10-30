Министр спорта Франции осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона»

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на нападение болельщиков «Марселя» на автобус «Лиона» перед матчем 10-го тура Лиги 1.

«Разбитые автобусы, пострадавшие болельщики, окровавленный тренер «Лиона» Фабио Гроссо. Неприемлемые действия болельщиков «Марселя» отрицают сами ценности футбола и спорта», — написала Амели Удеа-Кастера на своей странице в социальной сети X.

По словам министра, первые семь подозреваемых уже арестованы.

«Все виновные должны быть найдены и сурово наказаны», — заявила она.

Перед встречей в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

Ранее сообщалось, что Лига 1 отменила матч «Марсель» — «Лион» из-за инцидента с фанатами.