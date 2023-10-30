RT в Telegram
Подпишись

Министр спорта Франции осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона»

Короткая ссылка
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на нападение болельщиков «Марселя» на автобус «Лиона» перед матчем 10-го тура Лиги 1.
Министр спорта Франции осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона»
  • AP
  • © Daniel Cole

«Разбитые автобусы, пострадавшие болельщики, окровавленный тренер «Лиона» Фабио Гроссо. Неприемлемые действия болельщиков «Марселя» отрицают сами ценности футбола и спорта», — написала Амели Удеа-Кастера на своей странице в социальной сети X.

По словам министра, первые семь подозреваемых уже арестованы.

«Все виновные должны быть найдены и сурово наказаны», — заявила она.

Перед встречей в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

Ранее сообщалось, что Лига 1 отменила матч «Марсель» — «Лион» из-за инцидента с фанатами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить