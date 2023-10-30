Министр спорта Франции осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона»
- AP
- © Daniel Cole
«Разбитые автобусы, пострадавшие болельщики, окровавленный тренер «Лиона» Фабио Гроссо. Неприемлемые действия болельщиков «Марселя» отрицают сами ценности футбола и спорта», — написала Амели Удеа-Кастера на своей странице в социальной сети X.
По словам министра, первые семь подозреваемых уже арестованы.
«Все виновные должны быть найдены и сурово наказаны», — заявила она.
Перед встречей в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.
Ранее сообщалось, что Лига 1 отменила матч «Марсель» — «Лион» из-за инцидента с фанатами.