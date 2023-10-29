Лига 1 отменила матч «Марсель» — «Лион» из-за инцидента с фанатами
Лига 1 отменила встречу. Новая дата проведения игры будет объявлена позднее, сообщает The Morror.
Болельщики бело-голубых в Марселе около стадиона «Велодром» закидали камнями автобус гостевой команды, в котором находились футболисты и тренерский штаб. Наставник «Лиона»
Фабио Гроссо получил рассечение головы, сообщает Midi Libre.
Игра «Марсель» — «Лион» должна была начаться 29 октября в 22:45 мск.
Ранее сообщалось, что «Ман Сити» запретил двум фанатам посещать игры за оскорбительные кричалки.