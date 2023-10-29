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Лига 1 отменила матч «Марсель» — «Лион» из-за инцидента с фанатами

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Матч десятого тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Лионом» не состоится из-за инцидента с болельщиками.

Лига 1 отменила встречу. Новая дата проведения игры будет объявлена позднее, сообщает The Morror.

Болельщики бело-голубых в Марселе около стадиона «Велодром» закидали камнями автобус гостевой команды, в котором находились футболисты и тренерский штаб. Наставник «Лиона»
Фабио Гроссо получил рассечение головы, сообщает Midi Libre.

Игра «Марсель» — «Лион» должна была начаться 29 октября в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» запретил двум фанатам посещать игры за оскорбительные кричалки.

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