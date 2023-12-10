Богословская: Украина собирается бойкотировать ОИ, россиян это не касается

Серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская высказалась о возможном бойкоте со стороны Украины летних Игр в Париже.

«Украина собирается бойкотировать Олимпийские игры после того, как МОК нас допустил. Что ж, это их дело. Каждая команда сама принимает решение по этому вопросу. Пусть следуют своему плану. Нас это не касается, потому что россиян уже и так очень сильно ограничили в правах. И на сегодняшний день на Игры едет скудное количество спортсменов из России. И не факт, что оно возрастёт.

А что касается международного комитета, то не думаю, что ради участия Украины они будут менять своё решение. Члены организации определились и выработали свод определённых правил для атлетов из России и Белоруссии. Была проведена колоссальная работа. Так что если этот вопрос будет подниматься, то решать его будут на дипломатическом уровне», — заявила Богословская RT.

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян.