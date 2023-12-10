Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что, возможно, страна не будет принимать участия в Олимпийских играх в Париже из-за допуска российских спортсменов.

«Если мы проанализируем и поймём, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении. Если в Киеве увидят «неконструктивную позицию» МОК, который будет поддерживать участие россиян, в таком случае наше участие невозможно», — сказал Бедный в эфире телеканала «Рада».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Костя Цзю заявил, что без России на Олимпиаде пострадает весь мир.