Цзю: без России на Олимпиаде пострадает весь мир

Прославленный российский боксёр Костя Цзю раскритиковал новые условия допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«В таком случае пострадает весь мир. Ну что это за соревнование получится? Я никогда в жизни не занимался политикой и не буду. Но я убеждён, что спорт должен быть без политики. Нужно всё убрать, потому что спортсмены не должны страдать», — цитирует Цзю «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Николай Валуев высказал мнение касательно допуска российских спортсменов к Олимпийским играм.