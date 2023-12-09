Валуев: озвучили, что допустят российских спортсменов до Олимпиады в Париже ради звука

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.

«Ничего не меняется. Озвучили, что допустят российских спортсменов до Олимпиады в Париже ради звука», — сказал Валуев «Спорт-Экспресс».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказался об условиях МОК по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.