Тягачёв — о решении МОК: словно собаке бросили кость, с Россией так нельзя

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Решение МОК можно сравнить с ситуацией, когда собаку давно не кормили и потом бросили ей косточку. Многие президенты наших федераций открыто говорили, что такая Олимпиада нам не нужна. Когда нас и в командных видах спорта к ней не допускают, и не допускают тех, кто является военнослужащим. Мне это очень неприятно, к нам так относиться нельзя», — цитирует Тягачёва РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в НОК Украины заявили, что будут следить за соблюдением россиянами условий нейтральности.