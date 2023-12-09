Тягачёв — о решении МОК: словно собаке бросили кость, с Россией так нельзя
- РИА Новости
«Решение МОК можно сравнить с ситуацией, когда собаку давно не кормили и потом бросили ей косточку. Многие президенты наших федераций открыто говорили, что такая Олимпиада нам не нужна. Когда нас и в командных видах спорта к ней не допускают, и не допускают тех, кто является военнослужащим. Мне это очень неприятно, к нам так относиться нельзя», — цитирует Тягачёва РИА Новости.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее в НОК Украины заявили, что будут следить за соблюдением россиянами условий нейтральности.