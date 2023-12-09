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В НОК Украины заявили, что будут следить за соблюдением россиянами условий нейтральности

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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к летним Играм 2024 года в Париже.

«Несмотря на это, борьба будет продолжена. Мы будем внимательно следить за соблюдением «условий нейтральности» российских и белорусских атлетов, сообщать МОК и в международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом», — приводит слова Гутцайта пресс-служба организации.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что МОК слишком затянул с принятием решения по допуску россиян. 

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