Тарпищев: МОК поздно допустил россиян до Олимпиады в Париже

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) слишком затянул с принятием решения по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в летних Играх 2024 года в Париже.

«Допустили, хорошо, конечно, но поздно. Во многих видах отборочные турниры уже прошли, и многие никак уже не успеют квалифицироваться на Олимпиаду. Плюс решать будут международные федерации, и в каком виде все это будет — непонятно», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его словам, решение Международной федерации тенниса (ITF) можно ожидать до последнего момента — Открытого чемпионата Франции, который пройдёт в мае-июне 2024 года.

«По рейтингу все наши теннисисты проходят, но как будет — сейчас смысла нет гадать», — добавил Тарпищев.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.