Матч упущенных возможностей: Медведев в трёх сетах уступил Джоковичу в финале US Open

Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США по теннису. Россиянину не хватило сил и эмоций после тяжёлой и яркой победы над Карлосом Алькарасом. В первой и третьей партиях он больше ошибался и уступил с одинаковым счётом 3:6, а во второй, длившейся 105 минут, не воспользовался шансами, которые ему предоставил подуставший от затяжных розыгрышей соперник. Дважды третья ракетка мира зарабатывал брейк-пойнты на подаче серба, а на тай-брейке вёл сначала 3:1, а потом 5:4, но так и не сумел довести дело до победы.

К финалу US Open с Новаком Джоковичем Даниил Медведев подходил в роли явного андердога. Это было объяснимо, ведь серб по своим многочисленным достижениям находится на совершенно другом уровне. Для сравнения он мог выиграть 24-й турнир Большого шлема в карьере, тогда как россиянин — только второй. Причём дебютный успех пришёл как раз на Открытом чемпионате США в 2021-м. И в решающей встрече москвич оказался сильнее именно второй ракетки планеты. Да и по личным матчам преимущество было на стороне Ноле — 9-4.

С другой стороны, ему было не привыкать к этому статусу. В полуфинале он, изначально не имея слишком много шансов, в четырёх партиях одолел крайне неудобного для себя оппонента — Карлоса Алькараса.

По мнению экспертов, с Джоковичем российскому теннисисту играть даже комфортнее, чем с испанцем. Так, двукратная победительница Australian Open Светлана Кузнецова предположила, что Новак помнит свою неудачу в США двухлетней давности. В свою очередь, президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил, что россиянин получит хорошие шансы на успех, если будет попадать первой подачей. А победитель двух ТБШ в миксте Андрей Ольховский предполагал, что стиль визави в какой-то степени будет удобен Даниилу.

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«Джокович на бумаге является фаворитом, но по игре Даниил не уступает сербу — сужу об этом по полуфиналу. Новаку, учитывая стиль Медведева от защиты, придётся атаковать, а у сетки он не настолько хорош. Думаю, для Даниила главное — использовать свои шансы», — объяснил специалист.

Впрочем, сам уроженец Москвы перед матчем посетовал, что главное различие между ними заключается как раз в количестве трофеев. По его словам, серб никогда не останавливается в развитии и только прогрессирует. Тот, в свою очередь, заявил о желании войти в историю.

Дело в том, что очередной успех на ТБШ стал бы для него 24-м — по этому показателю ветеран мог сравняться с Маргарет Корт, лучшей среди женщин, и оторваться от ближайшего преследователя среди мужчин Рафаэля Надаля (22). Попутно он горел желанием доказать, что поражение двухлетней давности во многом было случайностью.

К сожалению, дебют полностью остался за фаворитом. Ощущалось, что Медведеву не хватало сил и эмоций после тяжелейшего поединка с Алькарасом. Ведь пока россиянин сражался с испанцем, серб спокойно в трёх партиях сломил сопротивление Бена Шелтона. В итоге в финале поначалу он закономерно смотрелся свежее.

Уже во втором гейме Ноле удалось сделать брейк под ноль. Далее он благодаря качественной подаче повёл со счётом 3:0. Даниил пытался навязать борьбу, но уже было поздно. Более того, всё могло закончиться ещё быстрее, но Новак в восьмом отрезке не смог реализовать два сетбола. Однако следом он всё же поставил точку.

Во второй партии всё тоже поначалу складывалось в пользу второй ракетки планеты, который после окончания турнира вернёт себе лидерство в рейтинге ATP. Во-первых, уроженец Москвы оказался не в состоянии ничего поделать на приёме. В стартовых трёх геймах он не набрал ни одного очка. А Джокович на подаче оппонента регулярно создавал ему сложности. К тому же тот часто допускал двойные и в общей сложности совершил их шесть.

Но тактика россиянина постепенно дала свои плоды. Он стремился максимально затягивать каждый розыгрыш. Ралли из нескольких десятков ударов стали обыденностью для этого сета. Тем самым Даниил пытался максимально измотать ветерана. Вскоре усталость действительно стала сказываться на его игре. Фаворит принялся допускать абсолютно не свойственные ему помарки, в том числе на подаче. В частности, совсем разладилась первая. Серб даже позволил себе двойные, чем просто шокировал всех присутствующих.

Теперь каждый гейм напоминал небольшой триллер. Чего стоит хотя бы седьмой, когда Ноле заработал брейк-пойнт, но Даниил спасся, выйдя победителем из ралли в 31 выстрел. Следом первый брейк-пойнт получил уже россиянин, однако также не сумел довести дело до победы. Главное, оппонент заметно замедлился и даже начал периодически позволять себе лишние эмоции. Также он несколько раз потянул бедро, видимо испытывая мышечный дискомфорт.

Но всё же отечественный атлет не воспользовался теми шансами, которые ему предоставил визави. Например, при счёте 6:5 он имел сетбол, но сам допустил ряд ошибок и вынужден был довольствоваться тай-брейком. Там у третьей ракетки планеты также имелись возможности поставить точку. Он сделал мини-брейк и повёл 3:1. Чуть позже Даниил невероятным образом вытащил неберущийся укороченный и снова вырвался вперёд — 5:4. От успеха его отделял один точный удар. Но Джокович не был бы собой, если бы сдался в такой ситуации. Да и Медведев снова дрогнул, в решающий миг допустив помарки. Ещё обиднее было проиграть, учитывая, что партия продолжалась удивительные 1 час 45 минут.

После этого спастись было нереально. Уроженец Москвы пытался навязать борьбу, но делал это скорее по инерции. А когда серб взял подачу соперника, казалось, противостояние можно завершать досрочно. Однако оппонент тут же выполнил обратный брейк. Но вместо того, чтобы развить успех и восстановить равновесие, Даниил ещё раз отдал собственную подачу. А спустя 15 минут визави поставил победную точку — 6:3, 7:6, 6:3.

Таким образом, Новак выиграл 24-й ТБШ и повторил рекорд Маргарет Корт. Кроме того, этот успех позволил ему вернуться на первую строчку рейтинга ATP. Также он в 36 лет стал самым возрастным триумфатором US Open.

Медведев же потерпел четвёртое поражение в пятом финале ТБШ. Несмотря на неудачу, он нашёл в себе силы сказать тёплые слова в адрес чемпиона.

«Хочу прежде всего поздравить Новака. Ты не перестаёшь меня удивлять. Надеюсь, в следующем году я опять выйду в финал — и мы сыграем с тобой. Ты взял 24 ТБШ. Но моё время придёт, и я ещё раз одержу победу на US Open. Обещаю вернуться. Иногда получается успешно выступать. Сегодня не вышло. Однажды я уже побеждал здесь. Тот успех придал мне импульс в карьере. Сегодня мы провели суперфинал. Матчи с Джоковичем всегда придают мне силы двигаться вперёд», — заявил россиянин сразу после игры.

Он также посетовал, что потерпел поражение в годовщину свадьбы, обращаясь к сидящей на трибунах жене. В ответ Джокович в шутку извинился перед россиянином.

«Если бы я знал, что годовщина сегодня, может, результат был бы другим. Если без шуток, Даниил всегда невероятно хорошо относился ко мне и моей команде. Приятно видеть твою эволюцию и всё, чего ты добился. Уверен, в будущем добьёшься большего. Не сомневаюсь, ты выиграешь ТБШ. Я согласен, что Даниил — самый настоящий человек в туре. Пожалуйста, не меняйся. Обожаю твои празднования и комментарии», — отметил серб.