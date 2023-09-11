Россиянин Даниил Медведев заявил, что планирует одержать как можно больше побед в Открытом чемпионате США по теннису в карьере.

«Хочу прежде всего поздравить Новака. Ты не перестаешь меня удивлять. Надеюсь, в следующем году я опять выйду в финал и мы сыграем с тобой. Ты выиграл 24 турниров Большого шлема. Но мое время ещё придет и я ещё раз одержу победу на US Open. Я обещаю вернуться. Иногда получается успешно играть. Сегодня не получилось. Один раз я уже побеждал здесь. Та победа придала мне импульс развития в карьере. Сегодня мы провели суперфинал. Матчи с Джоковичем всегда придают мне силы двигаться вперёд», — сказал Медведев после матча.

Россиянин поблагодарил свою команду за помощь и болельщиков за поддержку.

«Я всегда люблю приезжать в Нью-Йорк. Иногда здесь болеют против меня, но это делает меня только сильнее», — добавил Медведев.

27-летнний теннисист из России в финале US Open — 2023 уступил 36-летнем сербу в трех сетах со счетом 3:6, 6:7, 3:6.

Ранее сообщалось, что Медведев взял медицинский тайм-аут после второй партии матча с Джоковичем.