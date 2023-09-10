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Ольховский: после поражения на Australian Open Медведев встал на правильный путь

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от игры россиян Даниила Медведева и Веры Звонарёвой в финале Открытого чемпионата США — 2023.
Ольховский: после поражения на Australian Open Медведев встал на правильный путь
  • Gettyimages.ru

«Матч с Алькарасом был одним из лучших в карьере Даниила. На мой взгляд, что-то ещё улучшить в своей игре ему будет тяжело — достаточно будет показать такой же теннис, как с испанцем, тогда шансы на победу будут довольно высокие. Джокович на бумаге является фаворитом, но по игре Даниил не уступает сербу — сужу об этом по полуфинальному матчу турнира. Новаку, учитывая стиль игры Медведева от защиты, придётся атаковать, а у сетки он не настолько хорош. Думаю, для Медведева главное — использовать свои шансы. Даниилу не хватает стабильности, чтобы чаще выигрывать турниры Большого шлема, как это делает Джокович. Серб на протяжении долгих лет невероятно стабилен, при этом продолжает прогрессировать. У Даниила, когда он стал номером один, произошёл процесс стагнации: он перестал развиваться. После поражения на Australian Open он пошёл по правильному пути и стал улучшать свою игру», — заявил Ольховский RT.

Также Ольховский не стал выделять фаворита в финале женского парного разряда.

«Абсолютно во всей сетке с самого начала не было фаворитов, очень сложно кого-то выделить. Нас ждёт совершенно непредсказуемый матч», — добавил он.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от игры россиян Даниила Медведева и Веры Звонарёвой в финале Открытого чемпионата США — 2023.

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