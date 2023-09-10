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Кафельников: Медведеву по силам снова обыграть Джоковича

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от игры россиян Даниила Медведева и Веры Звонарёвой в финале Открытого чемпионата США — 2023.
Кафельников: Медведеву по силам снова обыграть Джоковича
  • Gettyimages.ru

«Если Медведев обыграл Алькараса, то у него есть потенциал сделать то же самое с Джоковичем. Всё до банального просто: ему надо провести такой же матч, как с испанцем, нет смысла обсуждать детали игры.

Что касается Веры Звонарёвой, то она молодец. Если она уже добралась до финальной стадии, то почему не сделать ещё один шаг? Всё возможно!» — заявил Кафельников RT.

Ранее Виктор Янчук поделился ожиданиями от игры российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open.

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