Янчук: Джокович — «клиент» Медведева

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от игры российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США — 2023.

«Я настроен положительно: Медведев уже бил Джоковича на этой земле, и мы вправе снова ожидать его победы. Он потрясающе провёл полуфинал с Алькарасом: играл активно, избегал большого количества ошибок.

Новак — «клиент» Медведева: Даниил неоднократно его обыгрывал. Ему даже не надо добавлять, просто надо сыграть так же, как с Алькарасом. У Джоковича, на мой взгляд, нет той игры, которая способна взломать оборону Медведева. Скажется и возраст — сербу уже 36 лет. В трёх сетах Медведев вряд ли проиграет, а в матче из четырёх или пяти сетов Джокович набегается. Скажутся молодость, задор и резвая беготня Медведева. Даниилу надо сохранить свой темп и настрой», — заявил Янчук RT.

Также Янчук отметил и другого возрастного финалиста Открытого чемпионата США — Веру Звонарёву, которая сыграет в главном матче парного разряда турнира.

«Тут совсем другой теннис: розыгрыши, как правило, идут не более четырёх-пяти ударов. В такой игре, в отличие от одиночного разряда, так сильно устать невозможно. Нет такой большой нагрузки, а опыта и настроя Вере не занимать. Верю, что у неё получится победить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Тарпищев считает равными шансы Медведева и Джоковича в финале US Open.