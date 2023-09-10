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Тарпищев считает равными шансы Медведева и Джоковича в финале US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о шансах российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open с сербом Новаком Джоковичем.
Тарпищев считает равными шансы Медведева и Джоковича в финале US Open
  • РИА Новости

«Результат финала будет зависеть от психологического состояния игроков и восстановления нервной системы. Касательно Дани есть вопрос, перешёл ли он пик формы после матча с Алькарасом или нет. А так, шансы на победу обоюдные и примерно равные», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В полуфинале Медведев победил испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

В финале 10 сентября Медведев сыграет с Новаком Джоковичем.

Ранее Тарпищев назвал великой победу Медведева в полуфинале US Open.

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