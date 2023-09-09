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Тарпищев назвал великой победу Медведева в полуфинале US Open

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева в полуфинале US Open.
Тарпищев назвал великой победу Медведева в полуфинале US Open
  • РИА Новости

«Медведев здорово сыграл этот матч, и это великая победа. Я давно такой качественной игры не видел. Выиграв первый сет, Даня раскрылся, он очень прилично подавал, играл свободно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В полуфинале Медведев победил испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

В финале сыграют Медведев и Новак Джокович.

Ранее Карлос Алькарас назвал причины поражения от россиянина Даниила Медведева.

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