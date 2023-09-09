Алькарас — о поражении от Медведева: боролся, а потом сошёл с ума

Испанский теннисист Карлос Алькарас назвал причины поражения от россиянина Даниила Медведева в полуфинале US Open.

«После счёта 3:3 на тай-брейке я сошёл с ума. Провёл три-четыре розыгрыша без контроля. Вообще не думал. Я боролся 50 минут, а потом сошёл с ума.

Даниил играл здорово. Мне было трудно вернуться в игру и снова показывать классный теннис. Я чуть не бросил ракетку», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Медведев победил Алькараса со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

В финале сыграют Медведев и Джокович.

Ранее Медведев поделился мнением о предстоящем финале US Open с Новаком Джоковичем.