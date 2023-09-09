Узнать больше

Алькарас — о поражении от Медведева: боролся, а потом сошёл с ума

Короткая ссылка
Испанский теннисист Карлос Алькарас назвал причины поражения от россиянина Даниила Медведева в полуфинале US Open.
Алькарас — о поражении от Медведева: боролся, а потом сошёл с ума
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

«После счёта 3:3 на тай-брейке я сошёл с ума. Провёл три-четыре розыгрыша без контроля. Вообще не думал. Я боролся 50 минут, а потом сошёл с ума.

Даниил играл здорово. Мне было трудно вернуться в игру и снова показывать классный теннис. Я чуть не бросил ракетку», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Медведев победил Алькараса со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

В финале сыграют Медведев и Джокович.

Ранее Медведев поделился мнением о предстоящем финале US Open с Новаком Джоковичем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить