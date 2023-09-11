Джокович обыграл Медведева в финале US Open — 2023
Игра закончилась на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке закончилась со счетом 6:3, 7:6, 6:3 в пользу 36-летнего балканского теннисиста. Игра продолжалась 3 часа 17 минут.
По ходу игры Медведев сделал шесть подач на вылет, Джокович — четыре. Россиянин и серб совершили по шесть двойных ошибок.
Призовой фонд турнира составлял $65 млн.
Ранее сообщалось, что Медведев взял медицинский тайм-аут после второй партии матча с Джоковичем.