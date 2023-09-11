Узнать больше

Джокович обыграл Медведева в финале US Open — 2023

Короткая ссылка
Серб Новак Джокович нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису 2023 года.

Игра закончилась  на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке закончилась со счетом 6:3, 7:6, 6:3 в пользу 36-летнего балканского теннисиста. Игра продолжалась 3 часа 17 минут.

По ходу игры Медведев сделал шесть подач на вылет, Джокович — четыре. Россиянин и серб совершили по шесть двойных ошибок.  

Призовой фонд турнира составлял $65 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев взял медицинский тайм-аут после второй партии матча с Джоковичем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить