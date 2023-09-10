Зделар: рад видеть в финале US Open Джоковича и Медведева
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«Я рад видеть в финале US Open Джоковича и Медведева. Они оба очень хорошо представляют Сербию и Россию. Но я большой поклонник Новака и надеюсь, что он выиграет ещё один турнир Большого шлема.
Можно ли назвать Джоковича и Медведева двумя лучшими теннисистами мира на сегодняшний день? Простите, но я не могу ни с кем сравнивать Новака», — заявил Зделар RT.
Ранее Зделар заявил, что в Сербии гордятся выступлением сборной на ЧМ по баскетболу.