Зделар: рад видеть в финале US Open Джоковича и Медведева

Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США (US Open) 2023 года между соотечественником Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым.

«Я рад видеть в финале US Open Джоковича и Медведева. Они оба очень хорошо представляют Сербию и Россию. Но я большой поклонник Новака и надеюсь, что он выиграет ещё один турнир Большого шлема.

Можно ли назвать Джоковича и Медведева двумя лучшими теннисистами мира на сегодняшний день? Простите, но я не могу ни с кем сравнивать Новака», — заявил Зделар RT.

Ранее Зделар заявил, что в Сербии гордятся выступлением сборной на ЧМ по баскетболу.