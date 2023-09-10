Тарпищев: Медведеву крайне важно попадать первой подачей в матче с Джоковичем

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от игры российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США — 2023 против Новака Джоковича.

«Самое главное для Дани — успеть восстановиться. Последние два матча принесли большую психологическую нагрузку. Что касается игровых качеств, то оба соперника прекрасно друг друга знают, а значит, игру буду решать нюансы. Во-первых, Джокович играет в комбинационный теннис: из любой точки корта он может отправить мяч куда угодно. По технико-тактической выучке он сильнейший в мире на данный момент. Дане крайне важно показать высокий процент попадания первой подачей. Именно так он впервые одолел серба. Тогда сам Джокович сказал: «Как я мог выиграть, когда Медведев второй мяч подаёт быстрее первого». Конечно, это условно, но Даниил действительно рисковал.

Медведев, несмотря на высокий рост (198 см), очень быстрый спортсмен. Также к его преимуществам отнесу отличную игру на задней линии. Если Даниил восстановился, то в таком состоянии, как сейчас, он может обыграть Новака», — заявил Тарпищев RT.



Также он отметил различия между современным теннисом и теннисом предыдущих лет.



«Сейчас теннис стал более совершенным, возросло количество турниров. Профессиональный теннисист играет 33—34 соревновательные недели в году, а зачётных недель — 25. Меня в институте учили, что может быть до трёх пиков. Представьте себе: из 25 турниров ты удачно выступил только на 15. Значит, тебе надо сыграть ещё десять турниров, чтобы добрать очки. Чем ты моложе — тем больше играешь. Раньше было меньше турниров и конкуренции. Из-за большой интенсивности огромное количество молодёжи просто пропадает — травматизм. Это веяние времени. Сейчас скорость удара выросла на 22,5% по сравнению с прошлыми временами, когда, можно сказать, играли деревянными ракетками. Стоит отметить, что Джокович может играть подряд несколько месяцев, что не под силу подавляющему большинству спортсменов. Сейчас выросла конкуренция — раньше было больше проходных матчей. Это одна из причин, почему у Джоковича больше побед в турнирах Большого шлема, нежели у более молодого Медведева», — добавил он.

Ранее Веснина прокомментировала выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата США по теннису 2023 года, где его оппонентом будет серб Новак Джокович.