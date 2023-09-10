Веснина: победа над Алькарасом должна воодушевить Медведева перед финалом US Open

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина прокомментировала выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата США по теннису 2023 года, где его оппонентом будет серб Новак Джокович.

«Выход в финал турнира Большого шлема всегда является грандиозным событием для любого теннисиста. Для Даниила это будет третий по счёту финал US Open. У меня оптимистичные ожидания по его противостоянию с Джоковичем. Видно, как Медведеву сейчас подходят условия в Нью-Йорке и что он счастлив там. Игра с Новаком — это очередной вызов, сражение с сильнейшим теннисистом на данный момент. Но, как мы помним, Даня уже обыгрывал его.

С психологической точки зрения победа над Алькарасом должна воодушевить Даниила. Он показал потрясающий теннис и заслуженно вышел в свой финал. Пройдя крайне сложного для него соперника. Нас всех ожидает по-настоящему сильный матч двух потрясающих теннисистов. Наверняка будут и длительные розыгрыши на задней линии, оба спортсмена умеют это делать.

Важную роль в определении победителя тут сыграет психологическое состояние, кто из них лучше справится с нервами и минимизирует количество невынужденных ошибок со своей стороны. Конечно, сербский теннисист, безусловно, будет фаворитом в этом противостоянии, но многое будет зависеть от самого Дани. Ему необходимо выйти с чётким планом на эту игру, обнулить всю статистику личных встреч с Новаком и, конечно, вновь превзойти себя на одну или две головы. Предполагаю, что зрителей будет ждать противоборство из пяти сетов», — заявила Веснина RT.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от игры россиян Даниила Медведева и Веры Звонарёвой в финале Открытого чемпионата США — 2023.